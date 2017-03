Casamento coletivo reúne 370 casais em Curitiba

(foto: Valdecir Galor/Arquivo/SMCS)

Mais de 370 casais de noivos vão oficializar a união nesta sexta-feira (31/03) na Rua da Cidadania do Carmo, uma ação do programa Justiça no Bairro. O programa também levará serviços de consultoria à Rua da Cidadania do Cajuru, no sábado (01/03).

As uniões na Rua da Cidadania do Carmo serão oficializadas por cartórios parceiros e testemunhadas por servidores municipais e voluntários que auxiliam nas cerimônias. “É com alegria que iremos oficializar 370 casamentos, em um trabalho conjunto entre poderes e voluntários”, diz a desembargadora Joeci Camargo, coordenadora do programa Justiça no Bairro.

O casamento coletivo é parte das atividades do programa que envolve, além do Poder Judiciário e da Prefeitura, entidades privadas, advogados voluntários, acadêmicos de Direito e outros parceiros.

“É uma satisfação imensa fazer parte e ajudar a realizar o sonho matrimonial de 370 casais. A equipe da Regional Boqueirão não poupou esforços para concretizar este evento que marcará a vida dos casais e os 22 anos da Rua da Cidadania do Carmo”, ressalta Ricardo Dias, administrador da Regional Boqueirão.

O evento será no ginásio poliesportivo da Rua da Cidadania do Carmo, que ganhou piso novo. Com um investimento de R$ 315 mil, a quadra, que apresentava buracos e rachaduras, teve o piso completamente substituído por um concreto de maior durabilidade e nivelado, que irá trazer mais segurança para a prática de atividades físicas e esportivas.

Justiça nos Bairros

O programa Justiça no Bairro estará no sábado (01/04) na Rua da Cidadania do Cajuru. Serão prestados serviços de consultoria especializada sobre casos de divórcio, pensão alimentícia, guarda e responsabilidade, reconhecimento de paternidade e maternidade, regulamentação de visitas, reconhecimento e dissolução estável.

Para ser atendido, o interessado deve apresentar comprovante de renda de no máximo três salários mínimos mensais. Também é necessário levar documentos pessoais originais, como CPF, certidão de nascimento e de casamento, além de comprovante de residência.

“Estamos completando 15 anos do Justiça nos Bairros, o projeto que nasceu por força de decreto municipal, em um aniversário de Curitiba. É uma ação para promover cidadania e aproximar a justiça da população.”, ressalta Joeci.

Os participantes ainda podem fazer cadastro para comprar no Armazém da Família, para participar de programas sociais da FAS e se inscrever para a regularização fundiária promovida pela Cohab. A equipe da Guarda Municipal fará apresentação com cães e teatro de fantoche para as crianças.

O Justiça no Bairro é promovido pelo Poder Judiciário, sob a coordenação da desembargadora Joeci Machado de Camargo, em conjunto com a Prefeitura de Curitiba.

Serviço:

Casamento Coletivo

Data: sexta-feira (31/03)

Horário: 12h

Local: Rua da Cidadania do Carmo (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430, Boqueirão)

Justiça no Bairro

Data: sábado (01/04)

Horário: das 9h às 17h

Local: Rua da Cidadania Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150, Cajuru)