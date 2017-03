Prestes a lançar DVD, Fernanda Takai divulga novo clipe

(foto: Divulgação)

Faltando algumas semanas para o novo DVD da Fernanda Takai, “Na Medida do Impossível – Ao Vivo no Inhotim” (Deck), chegar às lojas, ela lança hoje o clipe de “Partida”. O vídeo, também gravado no Instituto Inhotim, conta com direção e roteiro de Cristiano Trad e Nathália Marçal, da Árvore Filmes. Nas imagens, Fernanda dá continuidade à ideia da capa de seu álbum mais recente, “Na Medida do Impossível” (Deck/ 2014): uma personagem enfrentando intempéries e fugindo, em busca de algo maior. Em seu final surpreendente, que marca o início do show, ela encontra aquilo que sempre foi seu maior objetivo.

“Queria muito que o DVD no Inhotim registrasse maravilhosamente aquele espaço que é o encontro da arte contemporânea mundial com a exuberância da natureza que temos no Brasil. Outro forte do Instituto, além da arquitetura dos pavilhões, é a dedicação dispensada à flora. Como íamos gravar o show à noite, Cristiano e Nathália pensaram num roteiro que fosse um sonho introduzindo o início do espetáculo. Um sonho com começo, meio e fim. Após o clipe, que me deixa no palco para começar o show com a plateia, virão as músicas e todos nós ali, ao lado do lindo tamboril, num palco que se conecta com tudo e todos. Esse videoclipe é só o começo da nossa viagem.”, diz a cantora.

“Na Medida do Impossível – Ao Vivo no Inhotim” é um registro pioneiro, já que nunca um DVD de música havia sido gravado no instituto. Filmado durante um show da turnê do último álbum, em dezembro de 2016, o DVD transmite todo a sensação mágica do espetáculo, com a iluminação de Adriano Vale e o cenário de Ulisses Tavares e Dois Arquitetura. A produção musical ficou a cargo de John Ulhoa e a direção também da Árvore Filmes.

Confira o clipe: