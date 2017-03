Unespar publica edital para contratação de professores colaboradores

(foto: Divulgação)

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) publicou o edital do processo seletivo simplificado para contratação de professores colaboradores. Os interessados em participar podem se inscrever a partir de segunda-feira (3), exclusivamente, no endereço www.unespar.edu.br/concursos.



Estão disponíveis 54 vagas em diferentes áreas do conhecimento para os sete campi – Apucarana, Campo Mourão, Curitiba I e II, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. As inscrições ficam abertas até 18 de abril e a taxa de inscrição é R$ 100.



O processo é composto de prova escrita, didática e exame de títulos. As provas escritas serão aplicadas no dia 15 de maio, às 8h30, nas dependências dos campi. A divulgação do resultado está prevista ocorrer a partir de 24 de maio.



Na página do concurso também é possível acessar o edital com todas as especificações da seleção. Como reforça a presidente da comissão, professora Rosemari Magdalena Brack, não serão fornecidas informações sobre o concurso por telefone. Os que necessitarem de contato devem fazer pelo e-mail cpps@unespar.edu.br.