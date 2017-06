Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

(foto: Rede News 24 hs)

Um homem foi preso após tentar assaltar um biarticulado da linha Pinhais/Rui Barbosa em Curitiba na tarde desta quinta-feira (1).

Ao perceber a movimentação do bandido o motorista do ônibus parou o veículo em frente a um modulo da PM no bairro Água Verde.

