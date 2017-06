Elegantérrimas, Mary Schaffer e Elis Cabanilhas Glaser, na Zaf Eventos (foto: Divulgação)

Em meio a tantas opções com preços absurdos, o Riders Pub tem uma proposta tentadora para o Dia dos Namorados. São 2 hambúrgueres + 2 chopes ou 2 caipirinhas + 2 Milk Shakes. Tudo isso por apenas R$80 o casal. Provocou, né? Vai lá!

Parabéns Guerreira!

A jovem atleta curitibana, Luca Glaser, classificou-se para o Ironman World Championship, no Hawaii. Sim, aquela prova onde só os mais fortes conseguem completar. Será no dia 14 de outubro e a torcida dela já está ansiosa. Força Luca!

Futebol e Rock

Neste sábado o Sheridan’s, excepcionalmente abre mais cedo. Começa às 15hs com a transmissão da final da Champions. Os mais resistentes podem ficar para os shows da noite. Os Banks B.E.T.3 e 91 Rock são as bandas.

Nesta sexta tem Café Philosophique na Aliança Francesa. Algumas ativistas de esquerda serão as palestrantes.

***

Sábado, Tem Festa Junina na Opet. Com entrada gratuita.

***

Sábado, grandes nomes ca cena digital estarão no Shopping Estação, no 19o Encontro Locaweb.

***

Sábado, tem show da Big Time Orchestra, na Phoenix.

***

Sábado, tem o Pop das meninas do She Rocks.

***

Ainda no sábado, tem um super show de Ney Matogrosso, no Teatro Guaíra, lógico.

***

Domingo, tem o São João do ThundersTruck Food, no Crossroads. Rock, comidinhas e chopes.

***

Domingo, é a etreia solo do Pretinho do Grupo Tentativa. Tem também os inimigos do Fim.

***

Terça é dia de torcer para os vencedores do Comida Di Buteco 2017.

***

Terça tem a volta do Samba de Bamba na Caixa. A atração é Vidal Assis.

***

No mais, uma ótima semana a todos e que a vida continue nos tratando com muito carinho.