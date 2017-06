Possível acerto de contas deixa um morto em Pinhais

Um possível acerto de contas na Rua Rio Cubatão no Weissópolis, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, deixou um morto na noite de domingo (4). Dois homens armados efetuaram seis disparos contra Rogério Carlos, que já tinha mandado de prisão aberto em Mallet, no interior do Paraná.

Os autores dos tiros fugiram por um terreno baldio e a polícia não conseguiu avistá-los.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal em Curitiba.