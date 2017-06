Ação promove revisão gratuita na suspensão de veículos em Curitiba

(foto: Divulgação)

Motoristas de Curitiba (PR) poderão revisar gratuitamente as condições de segurança da suspensão de seus veículos entre os dias 6 e 7 de junho. A ação, promovida pela Monroe, empresa líder mundial na fabricação e desenvolvimento de amortecedores, ocorre na revenda autorizada BS Pneus, no bairro de São Braz. O Pit Stop, como o evento é chamado, ocorre há mais de 20 anos e percorre todo o País com o objetivo de conscientizar os condutores sobre a importância da manutenção preventiva do automóvel.

Durante a inspeção, especialistas da empresa realizam um diagnóstico completo dos amortecedores, que é entregue aos motoristas. No caso de reprovação, a Monroe indica o estabelecimento autorizado mais próximo para a troca dos componentes.

“A Monroe é uma empresa que preza muito pelo relacionamento com seus clientes, aliando sempre as atividades de conscientização sobre a manutenção dos componentes às informações sobre segurança. Dentro desse escopo, é uma de nossas prioridades alertá-los a respeito da importância da revisão preventiva, o que colabora, indiretamente, para um trânsito mais seguro”, afirma Edison Vieira, gerente de Vendas de Marketing da Monroe.

Amortecedores

Os amortecedores são componentes ligados diretamente à segurança do veículo. São eles os responsáveis por manter o contato permanente dos pneus com o solo, garantindo a estabilidade do automóvel. A fabricante indica a revisão preventiva da peça quando o veículo atingir aproximadamente 40 mil quilômetros ou conforme orientação da montadora. Depois disso, o motorista deve realizar checagens periódicas.

Os amortecedores também devem ser inspecionados quando o condutor notar problemas de dirigibilidade como ruídos na suspensão ou balanços excessivos.

Mais informações podem ser encontradas no site www.monroe.com.br, na página do Facebookwww.facebook.com/MonroeAmortecedores ou por meio do serviço de atendimento ao cliente pelo telefone 0800-166-004.

Serviço – Pit Stop Monroe

Data: 6 e 7 de junho

Hora: das 9h às 12h e das 13h às 17h

Local: BS Pneus

Av. Vereador Toaldo Túlio, 4207

São Braz – Curitiba (PR)

Tel.: (41) 3039-1133