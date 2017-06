Paraná traz dois jogadores e libera outros cinco

Ruben Bentancourt: dispensado pelo Paraná (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube fez uma reformulação no elenco. Deixaram o clube o volante Alex Santana, o zagueiro Lucas Kal, o lateral-esquerdo Kaike, o meia Jonas Pessalli e o centroavante Ruben Bentancourt. A diretoria trouxe dois jogadores: o volante Luiz Otávio e o zagueiro Iago Maidana.

Destaque do Paraná em 2017, Alex Santana retornou ao Internacional. O clube gaúcho pediu a volta do jogador. Ele estava emprestado para a equipe paranaense e o contrato previa o retorno imediato do atleta, caso o dono dos direitos econômicos solicitasse.

Ao mesmo tempo, o Paraná conta com o retorno do volante Luiz Otávio, 20 anos, que estava emprestado ao Atlético Parananense. “São questões contratuais. Vamos, como sempre, procurar manter um grupo equilibrado e competitivo, mas dentro da política financeira do clube”, explicou Rodrigo Pastana, executivo de futebol do Paraná.

Lucas Kal estava emprestado pelo São Paulo e retornou ao clube paulista. Para o lugar dele, o Paraná trouxe outro zagueiro do São Paulo: Iago Maidana, 21 anos. Ele defendeu o Criciúma em 2015 e o São Bernardo no Paulistão 2017.

Para completar, o lateral-esquerdo Kaike foi devolvido ao Internacional. O meia Jonas Pessalli e o atacante uruguaio Ruben Bentancourt foram dispensados pelo Paraná.

Com a chegada de Iago Maidana, o Paraná soma 33 contratações na temporada 2017.

OS 33 CONTRATADOS PELO PARANÁ EM 2017

Goleiros: Léo (São Paulo), Douglas Baldini (Araçatuba-SP), Richard (Água Santa-SP)

Zagueiros: Brock (Brasil de Pelotas), Rayan (ASA), Airton (Luverdense), Artur (América-MG), Wallace (Mirassol-SP), Lucas Kal (São Paulo), Iago Maidana (São Bernardo)

Laterais: Junior (ASA), Igor Carius (ASA), Kaike (Internacional), Assis (Novo Hamburgo-RS), Cristovam (JMalucelli)

Volantes: Gabriel Dias (Palmeiras e Bragantino), Alex Santana (Criciúma e Guarani), Maycon Canário (Paranavaí)

Meias: Renatinho (Guarani e Atlético-PR), Jonas Pessalli (Grêmio e Neftchi-AZJ), Zezinho (Ceará e Atlético-PR) e Guilherme Biteco (Ceará),

Atacantes: Ítalo (Guarani), Bruno Cantanhede (São Paulo), Matheus Carvalho (Atlético-GO), Bentancourt (Defensa y Justicia-ARG), Felipe Alves (Joinville e Tombense), Nathan (Brasil de Pelotas e Ceará), Pedro Bortoluzo (São Paulo), Rafinha (Audax-SP), Daniel Morais (América-RN), Minho (Rio Branco-PR) e Rafhael Lucas (Mirassol e Coritiba)