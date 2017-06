Patchwork Design vem ao Paraná com exposições e oficinas

(foto: Divulgação)

A Patchwork Design será realizada pela primeira vez no Paraná, de 07 a 10 de junho, no Expotrade Convention Center (Pinhais). A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 11 mil visitantes, e movimentar a economia paranaense em até R$ 3 milhões. O evento receberá caravanas de diversas cidades do Brasil e de fora do país.

Além da tradicional feira, o evento conta com exposição de arte e oficinas gratuitas, tudo em torno do patchwork. Na Contemporâneo – Exposição Internacional de Arte Têxtil – haverá a exposição de 68 trabalhos de artistas brasileiros, americanos e o público poderá conferir peças de patchwork moderno. “Os trabalhos são quase todos abstratos e apresentados em exposições galerias de arte e museus de vários países”, diz Zeca Medeiros, curador da exposição.

Os pequenos retalhos mudaram a vida de muitas mulheres que estarão presentes na feira. Algumas delas faziam patchwork em casa e acabaram transformando o hobby em negócio. Outras começaram a trabalhar com o patchwork para curar alguma doença, como a depressão, e conseguiram dar um up no orçamento familiar. Atualmente, as expositoras participam de feiras em todo o Brasil.

A Patchwork Design vai contar com 70 estandes de ateliers e empresas da área têxtil, decoração e artesanato. Os produtos vão desde maquinário e tecidos usados para a confecção das peças a produtos de decoração, cama, mesa, banho até vestuário e artesanatos em geral.

Além disso, o evento oferece Oficinas Gratuitas de Patchwork, com mais de 300 vagas no total, para quem quer se arriscar a criar o seu próprio produto. São 15 vagas por oficina e as inscrições serão feitas no local.

Confira a programação:

Sala 01 - Professora Andreia Mansani - Ateliê CosturaDeira

Alfineteiro Biscornu (das 14h às 15h)

Porta-tesouras (das 15h30 às 16h30)

Porta moedas com divisórias (das 17h às 18h)

Sala 02 - Professora Tatiana Furia

Agulheiro de bolsa (das 14h às 15h)

Porta batom (das 15h30h às 16h30h)

Porta lenço (das 17h às 18h)

As oficinas acontecem em todos os dias do evento, nesses mesmos horários.

Patchwork Design

Data: 7 a 10 de junho de 2017

Local: Expotrade Convention Center – Rod. Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 - Pinhais (PR)

Horário: de quarta a sexta-feira, das 13h às 19h e no sábado das 12h às 18h

Entrada: R$ 24 inteira e R$ 12 meia

Mais informações: www.bializ.compatchworkdesign