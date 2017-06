Quadrilha de assaltantes de banco é presa em Curitiba

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Uma quadrilha de ladrões de bancos foi desarticulada pela Polícia Civil, através do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), na madrugada de sábado (3), após a prisão de quatro homens integrantes do bando. A operação, contou o apoio da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso (MT), sendo desencadeada no bairro Capão Raso, no município de São José dos Pinhais e na cidade de Cuiabá (MT).

Conforme investigações eles fazem parte de uma quadrilha voltada a roubo de agências bancárias. Todos são do Estado do Mato Grosso e vieram para Curitiba depois que escaparam de uma operação policial realizada no estado.

Para ler a notícia completa acesse o blog Plantão de Polícia.