Bob’s lança promoção com brinquedos das Tartarugas Ninja

(foto: Divulgação/Assessoria)

Michelangelo, Raphael, Donatello e Leonardo, os principais personagens do desenho animado ‘As Tartarugas Ninja’, saem das telas diretamente para a casa dos clientes Bob´s. A rede lança, no dia 6 de junho, em todas as lojas do Brasil, uma promoção que vai agradar aos fãs dos heróis atrapalhados. A coleção, criada em parceria com a Nickelodeon, inclui ainda os vilões Bebop e Rocksteady.

Na compra do combo composto por um cheeseburger ou franlitos com seis unidades, uma batata pequena e um refrigerante ou suco, o cliente paga R$19,50 (preço sugerido) e leva um dos seis toy arts que representam os principais personagens da animação. Os bonecos também podem ser adquiridos separadamente por R$ 9,50.

Para o diretor de marketing do Bob’s, Carlos Pollhuber, as miniaturas agradam não só os entusiastas de ‘As Tartarugas Ninjas’, mas também os colecionadores.

“Os toy arts agradam pessoas de todas as idades. O Bob´s sempre traz no combo promocional os itens colecionáveis e, a pedido dos nossos consumidores, apresentamos ‘As Tartarugas Ninja’. Tenho certeza de que a campanha será um grande sucesso”, comentou o diretor.

A ação de marketing, criada pela a equipe de marketing do Bob’s, inclui materiais nos pontos de vendas como: testeira, vinheta e display expositor. A promoção é por tempo limitado.