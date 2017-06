U2 confirma show em São Paulo em outubro

(foto: Divulgação)

A banda britânica U2 adicionou novas datas à turnê The Joshua Tree 2017, e confirmou passagem pelo Brasil. O grupo fará, por enquanto, apresentação única em São Paulo no dia 19 de outubro, no Estádio do Morumbi. Antes, a banda passará pela Cidade do México, Bogotá, na Colômbia, Buenos Aires e Santiago do Chile.

Os ingressos começarão a ser vendidos para o público geral em 16 de junho, no site da Tickets For Fun. Os fãs inscritos no site U2.com terão acesso à pré-venda exclusiva, das 10h do dia 8 de junho às 17h do dia 10 de junho. Também, os clientes Banco do Brasil com cartão Ourocard poderão adquirir a entrada antecipadamente, de segunda-feira, 12 de junho, à quarta-feira, dia 14 de junho, às 20h. Ainda não foram divulgados os preços dos ingressos.

A rodada de shows The Joshua Tree 2017 comemora a edição de aniversário do álbum que batiza a turnê, lançado em 1987. A banda lançou seu último trabalho em 2014, o controverso disco Songs of Innocence, adicionado compulsoriamente a biblioteca de músicas dos usuários do iPhone.

O grupo do ex-Oasis Noel Gallagher’s, High Flying Birds, está confirmado como convidado especial de todos os shows na América do Sul.