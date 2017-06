Curitiba deve ter ventos de até 75 km/h nesta quinta-feira

Ventania pode derrubar mais árvores em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Curitiba deverá ter ventos de até 75 km/h na próxima quinta-feira (8). Eles vem junto com uma frente fria que deve atingir a cidade ainda nesta semana.

Curitiba contabiliza estragos e vítimas da chuva de um mês em um dia

Segundo informações do Simepar, os ventos mais fortes devem acontecer no meio da tarde na Capital. De manhã quem deve tomar cuidado são os moradores das regiões sudoeste e oeste do Paraná.

A região com ventos mais moderados é o norte do Paraná. A velocidade máxima segundo o Simepar deve ser de 55 km/h.