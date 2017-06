Em colégio de Curitiba, alunos dão exemplo de cidadania

Quem visita o Colégio Estadual Júlia Wanderley, em Curitiba, percebe algo diferente logo na entrada do corredor principal. Uma galeria com retratos de alunos de todas as séries chama a atenção. A ação faz parte do projeto pedagógico Aluno (a) Destaque que tem como objetivo reconhecer e incentivar valores e compromissos éticos nos estudantes.



Tirar notas boas não é suficiente para ingressar na galeria. É preciso alcançar uma lista de critérios estabelecidos pelos professores e pedagogos que inclui pontualidade, participação, organização, comprometimento, companheirismo, respeito e relacionamento harmonioso com colegas e professores entre outros.



“O destaque não é aquele que tem as melhores notas, mas aquele que atingir uma superação pessoal fazendo algo a mais pela escola, colegas e para sociedade sendo um bom cidadão. Precisamos cultivar esses valores porque o adolescente tem aprender que ele precisa fazer algo para a sociedade”, contou a diretora-auxiliar Valéria Meler Pereira da Silva.



O colégio possui aproximadamente 1,3 mil alunos do ensino fundamental, médio e técnico que se revezam na galeria a cada bimestre. “O projeto serve como incentivo para boas práticas e eles ficam com uma expectativa muito grande para saber se vão aparecer no mural”, disse Valéria.





EXEMPLO AOS COLEGAS

O exemplo dos estudantes em destaque também reflete nos colegas que ainda não foram contemplados pelo projeto. “É um incentivo porque os alunos que não estão no mural vão se esforçar mais porque sabem que serão reconhecidos e que alguém está percebendo sua dedicação. Fico orgulhoso em ser exemplo para alguém”, disse o estudante Kauê Antonievcz Diogo, de 15 anos, do 2° ano do ensino médio.



A aluna do 1° ano do ensino médio, Mariana Catenacci dos Santos, de 14 anos, lembrou que o exemplo contribui para resgatar valores esquecidos na sociedade. “As pessoas estão muito desacreditadas com a sociedade e principalmente os mais velhos com a juventude. O pensamento comum hoje em dia é essa desesperança de que tudo está errado e perdido. Acho que dar esse exemplo vai contra essa concepção de que a juventude está perdida e serve como esperança para a sociedade de que as coisas podem melhorar”, disse Mariana.



Sua colega, a estudante Mayra Pacheco Machado, de 15 anos, também do 1° ano do ensino médio, lembrou que os valores destacados pelo projeto vão além da sala de aula. “Envolve o comportamento como estudante e como cidadã. Aprendi muitas coisas e uma delas é tentar ser uma pessoa melhor a cada dia”, disse.