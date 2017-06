Facebook terá botão “orgulho” no mês LGBT

O Facebook terá um botão de reação “orgulho” durante junho em comemoração pelo mês dedicado à comunidade LGBT. O ícone, com as cores do arco-íris, que é símbolo da comunidade, ficará entre outros emojis, como o “amei” e “haha”. Eles são formas alternativas ao botão “curtir” para interagir com publicações, comentários e mensagens enviadas pelo Messenger.

A rede social já usou as reações outras vezes para lembrar datas comemorativas. Neste ano e em 2016, o Dia das Mães foi homenageado com o botão “gratidão”, um flor roxa que, quando acionada, fazia uma chuva de flores caírem pela tela.

A novidade foi anunciada na últims segunda-feira (5) por Alex Schultz, diretor de marketing de crescimento do Facebook, que listou outros novos recursos para celebrar a diversidade. Os usuários também poderão adicionar um novo filtro temático às fotos de perfil, em que um laço com as cores do arco-íris é adicionado. A rede social também criou novos filtros coloridos para as câmera do app, do Messenger e do Instagram.

Aumenta a venda de smartphones

A venda de smartphones cresceu 25,4% no primeiro trimestre de 2017, segundo dados da consultoria IDC, que acompanha o mercado de tecnologia. Contribuíram para a retomada nas vendas, a estabilização do dólar, lançamento de novos aparelhos entre janeiro e março e a liberação do resgate do saldo de contas inativas do FGTS. Nos primeiros três meses do ano, foram comercializados 12,4 milhões de celulares.

Google Chrome em alta

O navegador Google Chrome continua sendo a opção mais utilizadas por usuários ao acessarem a internet, de acordo com a pesquisa mais recente da NetMarketShare. O navegador passou de 59% de alcance de mercado no mês de abril para 59,36% no mês de maio. Enquanto isso, o Microsoft Edge também continua crescendo, mas bem aos poucos - com um acréscimo de 0,01% entre estes últimos dois meses. Já o icônico Internet Explorer vem decaindo a cada dia, dando espaço para alternativas como Safari e Firefox, que crescem ao passo que o concorrente perde preferência. Mesmo em queda, o Explorer ainda é o segundo navegador com mais alcance, passando de 18,40% em abril para 17,55% em maio.

Biblioteca de Apps

Procrastination Timer

Procrastination Timer é um daqueles apps pensados para quem se distrai fácil na hora do trabalho ou nos estudos. Para isso, o aplicativo permite que você cronometre quanto tempo passou focado em suas tarefas e quanto passou relaxando.

Bizarro na rede

Super-herois ganham estátuas

Os super-herois ganharam bustos de estátuas. Sim, isso existe. Veja mais no site www.toxel.com.