O recanto do cineasta

O BE Jardín Escondído foi a casa do premiado diretor de cinema Francis Ford Coppola (foto: Divulgação)

Iniciando a temporada de inverno em Buenos Aires, o Bourbon Exclusive Jardín Escondído by Coppola (www.bourbon.com.br) preparou uma promoção especial. Até o dia 31 de julho será possível reservar o studio com diárias a partir de U$134. A tarifa fica ainda mais especial durante este mês com mais 5% de desconto ou se a reserva for feita mais de 30 dias antes do checkin – 10% de desconto pela antecipação no pedido.

O BE Jardín Escondído, que foi a casa do premiado diretor de cinema Francis Ford Coppola, oferece uma experiência de hospedagem totalmente inovadora. No hotel os hóspedes podem vivenciar como era o dia a dia do cineasta e sua família, pois objetos de decoração escolhidos pessoalmente por eles, artigos como livros e DVD’s, e até mesmo o belo jardim que dá nome ao hotel-boutique, continuam exatamente como eram na época em que viveram ali.

A localização do hotel também contribui para seu perfil luxuoso - conhecer Palermo Soho é como estar em uma nova Buenos Aires. O bairro conta com uma imensa variedade de restaurantes e lojas que ditam a moda do mundo estão à disposição dos hóspedes. E durante o outono e inverno o que não faltam são opções de passeios que incluem muito vinho e queijo, sempre com belas paisagens que se moldam com as estações do ano. Reservas e informações: jardinescondido@bourbon.com.ar ou telefone 54 11 4834 6166

A Rede Mabu Hotéis & Resorts (www.hoteismabu.com.br) participa, nos dias 28, 29 e 30 de junho, do 12º Festival das Cataratas- o maior evento fixo de Foz do Iguaçu (PR) e o segundo maior de turismo da região Sul do Brasil. No mesmo festival, a Rede também expõe no II Salão Brasileiro de Turismo Termal & Spa. O objetivo é divulgar seus novos empreendimentos, com destaque, nesta edição, para o parque aquático Blue Park, que tem previsão de abertura para 2018.

O Blue Park é uma das principais apostas da Rede Mabu no âmbito do entretenimento e que promete movimentar ainda mais Foz do Iguaçu, atraindo turistas das cidades e países vizinhos. Um dos destaques do parque aquático é uma área com mais de 11 mil m², com praia de ondas termais - uma das três maiores praias termais do mundo. O Blue Park está em construção no complexo do Mabu Thermas Grand Resort, localizado sobre a maior fonte de águas termais, cristalinas e correntes, o Aquífero Guarani - principal reserva subterrânea de águas do mundo.