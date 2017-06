Estão abertas as inscrições para a 21ª edição da Corrida Pedestre da PMPR

(foto: Divulgação/PM-PR)

Pessoas civis, militares estaduais e das Forças Armadas, bem como demais profissionais de segurança pública, podem se inscrever para participar da 21ª Corrida Pedestre da PMPR – Prova Coronel Sarmento, que acontecerá no dia 13 de agosto, com largada às 7 horas, em Curitiba atividade em comemoração aos 163 anos da corporação. O cadastro e as informações gerais do evento podem ser consultados por meio dos sites www.eliteeventos.com e www.ticketagora.com.br. As inscrições seguem até o dia 7 de agosto ou até esgotar o número de vagas (3 mil).



A organização da prova é da Seção de Educação Física e Desportos (SEFID) com apoio de coordenação e estruturação da Elite Eventos. As provas serão de 10 e 5 km, com as categorias Militares (destinadas para policiais e bombeiros militares e integrantes das Forças Armadas), subdividida em Corrida de 5 km, Corrida 5 km Fardado e Corrida 5 km em Pelotão, e a categoria Comunidade, a qual congrega a Corrida 10 km com as subcategorias por faixa etária (18/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65/69 – 70 anos ou mais). Tanto na categoria Militares como na categoria Comunidade haverá as modalidades masculino e feminino.



Para participar da categoria 5 km Fardado, os atletas devem ser profissionais de segurança pública (policiais federais, militares, civis e guardas Municipais) e militares federais, além de cumprir a prova com calça, camiseta, cinto, coturno ou bota tática. Já na categoria 5 km Pelotão, os interessados devem formar um grupo com, no mínimo, 20 integrantes, também vestidos com uniforme para serem identificados na corrida.



Os troféus serão entregues aos cinco primeiros colocados das modalidades masculino e feminino das categorias 10 km Comunidade, 10 km Militares, 5 km e 5 km Fardado. Também haverá premiações para os três primeiros lugares de cada faixa etária na categoria 10 km e ao primeiro lugar para a unidade, e assessoria na modalidade de 5km em Pelotão. Além das premiações, todos os participantes inscritos participarão do sorteio de duas motos de modelo Honda BIZ 110I.



A inscrição para a prova tem valores que variam entre R$ 40,00 e R$ 60,00. O atleta poderá optar pelo kit participação (número de peito, chip eletrônico descartável, alfinetes de segurança, hidratação – durante e depois da prova – e medalha de participação), que custa R$ 40,00; ou o kit completo (camiseta manga longa, squeeze, número de peito, chip eletrônico descartável, alfinetes de segurança, hidratação – durante e depois da prova – e medalha de participação) ao custo de R$ 60,00.



O valor do kit de participação terá aumento para R$ 50,00 ao término do primeiro lote, que se encerra no dia 28 de julho. O segundo lote segue até o dia 7 de agosto. Para o kit completo não haverá alteração de valor, pois haverá somente um lote de vendas.