Veja fotos dos acidente que matou ex-jogador do Paraná Clube

(foto: Rede News 24 Horas)

SAIBA MAIS Ex-jogador do Paraná Clube morre em acidente em Curitiba

O jogador Jonas Pessali, de 26 anos, morreu por volta das 3h20 da madrugada desta segunda-feira (12) em um acidente grave na Rua André Ferreira Barbosa, via rápida em direção ao Pinheirinho. Ele perdeu a direção do seu veículo Audi em uma curva e bateu violentamente contra um poste de energia. Segundo informações dos bombeiros, ele morreu na hora. Um amigo que estava no banco do passageiro ao lado de Pessali teve ferimentos leves e encaminhado ao Hospital do Trabalhador.

