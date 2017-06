Selecionados da Mostra se apresentam na capital

Depois de circular, durante o mês de maio por municípios paranaenses selecionando companhias, escolas, grupos e artistas da dança, a Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra (a ABABTG) traz ao palco o final desse projeto. Esta é uma oportunidade que muitos artistas têm para mostrar e ter reconhecimento do seu trabalho.

A ABABTG escolheu estrategicamente cinco cidades do Estado para realizar seletivas e identificar novos talentos da dança. São elas: Curitiba, Ponta Grossa, Campo Mourão, Francisco Beltrão e Arapongas. As coreografias selecionadas serão apresentadas no Guairão e também em palco alternativo no Memorial de Curitiba e na Casa Hoffmann entre os dias 16 e 18 de junho.

A organização do Festival espera a participação de 600 artistas de diferentes municípios do Paraná e de cidades vizinhas. Companhias profissionais também foram convidadas para realizar a abertura das apresentações. Já estão confirmadas a Curitiba Cia de Dança e a EF Jazz Company.

No mesmo fim de semana da Mostra Final, ainda serão ofertadas oficinas de balé clássico, jazz, dança contemporânea, standing pilates e alongamento e realinhamento postural, além de apresentações gratuitas em espaços públicos da cidade. Um bailarino, um coreógrafo e um grupo que se destacaram durante as seletivas também serão homenageados com o Prêmio ABABTG de Incentivo à Dança.