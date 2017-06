Florianópólis agora é o primeiro trecho do Caminho aqui na América do Sul. Para quem quer saber um pouco mais segue a sugestão do recém-lançado “Todas as emoções deste mundo”, de Antonella Guimarães Satyro, pela Editora Artes e Ofícios. Antonella já viajou a 60 países, muitos deles sozinha e dá dicas sobre o Caminho de Santiago de Compostela, o que levar, hospedagem, comida, serviços no local!Além de fazer uma reflexão sobre todo o aprendizado e como utilizá-lo na nossa correria do dia a dia.

Artefacto e Ayoshii

A construtora Ayoshii lançou, no início do mês, o apartamento decorado do Maison Lumini, o mais novo lançamento em Maringá. O apartamento em exposição, decorado pela arquiteta Juliana Meda, traz uma decoração contemporânea em uma arquitetura casual. Todo o mobiliário é Artefacto e, de acordo com a arquiteta, a escolha aconteceu pelo design, pela durabilidade e resistência. Na foto: Anita e Leonardo Yoshii, Jo Goslar, gerente de relacionamento da Artefacto e Juliana Meda. Crédito: Fábio Alcover

Balanço:

**A L’Occitane au Brésil, marca franco-brasileira do Grupo L’OCCITANE, que em Curitiba tem as empresárias e irmãs Isabel e Belisa Guelmann à frente, anunciam para agosto a abertura da primeira loja da marca no sul do país. A loja, no piso L3 do mall, será a quinta loja do país já com o novo layout, inspirado na “Casa Brasileira”. O formato une a simplicidade e o aconchego típicos das casas brasileiras, dando um toque refinado aos pontos de venda. Vale lembrar ainda que em breve a marca deve abrir o primeiro quiosque no Shopping Curitiba. A L’Occitane au Brésil conta com os dois modelos de negócios - lojas e quiosques. Essa será a primeira loja das empresárias que já possuem os quiosques em outros shoppings da cidade.

** Curitiba irá receber entre os dias 16 e 18 de junho, os melhores golfistas do país – e do mundo – para a disputa do maior torneio realizado anualmente pela FPCG. O 28º Aberto de Golfe Estado do Paraná oferecido por Weiku, válido para os rankings estadual, nacional e mundial, será disputado na modalidade Stroke Play.As disputas serão no Clube Curitibano e no Alphaville Graciosa Clube, que recebe as categorias M3, M4, F2 e F3. A competição vai premiar os campeões gerais, bem como os três primeiros colocados de cada categoria. As inscrições podem ser efetuadas até o preenchimento das vagas, através do site da Federação (fpcg.com.br).

** O 2º Salão Náutico Marina Itajaí que acontecerá de 20 a 23 de julho no litoral norte catarinense – região que atrai muitos paranaenses. Grandes estaleiros nacionais e internacionais já estão confirmados e a expectativa dos organizadores é a geração de R$ 60 milhões em negócios.

** Está chegando nos supermercados de Curitiba, o mais novo produto da Castrolanda, o Feijão Tropeiro Seleção, linha premium. Diferenciado dos demais, o Tropeiro Seleção conta com 12 etapas de triagem, que garante aos consumidores um feijão de alta qualidade, com grãos maiores e mais macios, atestado pelo selo de aprovação da Fundação ABC.