"Falso príncipe" é desmascarado após aproveitar vida de nobre

(foto: Reprodução/ Facebook)

Um italiano de 57 anos foi desmascarado nesta semana pela polícia de seu país após fingir ser o príncipe de Montenegro para ganhar ingressos VIP e outros benefícios se aproveitando do título de nobreza.

O suspeito, que seria artista profissional, precisou de apenas um site falso na internet, um perfil em redes sociais e documentos falsificados para se tornar Stefan Cernetic, membro da família real de Montenegro e Macedônia - o detalhe, contudo, é que Montenegro não tem família real desde 1918.

Com a farsa, o morador de Turim conseguiu convites para eventos, participou de encontros com prefeitos e personalidades do entretenimento. Até Pamela Anderson acreditou na história do falso príncipe, ajoelhando-se diante da espada de Cernetic e dirigindo-se a ele como "Sua Alteza".

A máscara, contudo, começou a cair em agosto de 2016, quando um hotel de luxo onde o italiano se hospedou enviou a conta de uma semana para a embaixada da Macedônia na Itália, seguindo instruções de Cernetic. A farsa, então, foi descoberta, junto com o roubo de carimbos, adesivos diplomáticos, atestados e diplomas.

Agora, o artista e seu companheiro, um homem de 63 anos que se passava por embaixador macedônio na Itália, responderão por falsa declaração de identidade, assim como posse e fabricação de documentos falsos. Eles, porém, ainda defendem suas inocências.

"O príncipe Stefan Cernetic não é uma fraude, nem mentiroso, nem um falsificador, mas é um príncipe por dinastia", declarou a advogada Francesca Occhiuzzi.