ATUAÇÕES: Goleiro, volante e centroavante são os destaques do Paraná

Felipe Alves: autor do gol (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

Autor do gol do Paraná na vitória sobre o Figueirense por 1 a 0, nesta sexta-feira (16), o atacante Felipe Alves foi um dos destaques do time paranaense. Outro destaque foi o goleiro Richard, que fez três boas defesas. O volante Leandro Vilela destacou-se nos passes, com 94% de acerto (36 certos e dois errados).

Richard (7,0)

Fez três defesas difíceis, duas delas logo após o Paraná ter aberto o placar

Cristovam (6,0)

Bloqueou quase todas as jogadas em seu setor. Acertou 36 passes, quase todos na defesa

Rayan (6,5)

Firme nas divididas. Parou seis ataques adversários

Eduardo Brock (6,5)

Perdeu uma jogada pelo alto que quase gerou gol. Ganhou as outras. Foi bem com a bola no pé

Igor (6,0)

Apoiou pouco. Na retaguarda, foi eficiente

Leandro Vilela (7,0)

Marcou bem. Deu um chute a gol, de longe. Teve o maior porcentual de acerto de passes do time (94%)

Gabriel Dias (6,5)

Cruzou a bola para o gol. Mexeu-se bem. Alguns errinhos

Guilherme Biteco (sem nota)

Saiu machucado aos 11 minutos do 1º tempo

Renatinho (6,5)

Entrou aos 12-1º. Foi bem nas bolas paradas e ajudou no gol

Luiz Otávio (sem nota)

Entrou aos 40-2º no lugar de Renatinho. Deu um chute a gol

Robson (5,0)

Seu maior mérito foi ter ajudado na marcação

Minho (5,0)

Uma boa jogada no 1º tempo. Depois sumiu. Desperdiçou dois contra-ataques no fim

Felipe Alves (7,0)

Fez um gol e deu as outras duas finalizações mais perigosas da equipe

Nathan (sem nota)

Entrou aos 30-2º. Jogou pouco tempo