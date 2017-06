Temperaturas voltam a cair em Curitiba a partir de terça-feira

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

As temperaturas mínimas e máximas voltam a cair na próxima semana em Curitiba e boa parte do Paraná. Com a chegada de uma frente fria com chuva entre a segunda e a terça-feira (19 e 20), os termômetros também terão diferença em relação aos últimos dias. Na terça, por exemplo, Curitiba terá oscilação prevista de 12ºC de mínima e apenas 13ºC e máxima. Na quarta (21), a mínima cai a 6ºC, segundo a previsão do Simepar.

A última onda de frio intenso aconteceu na semana anterior ao feriado de Corpus Christi, com formação de geada em Curitiba.