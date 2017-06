Pachequinho lamenta resultado, mas comemora atuação do Coxa

(foto: Divulgação/ Coritiba) SAIBA MAIS Coritiba e Corinthians não saem do zero em jogo feio no Couto Pereira

O empate sem gols entre Coritiba e Corinthians, no começo da tarde deste domingo, não agradou ao técnico Pachequinho. Por outro lado, se o resultado não foi o esperado, o desempenho da equipe, na avaliação do treinador, teve muitos aspectos positivos a serem ressaltados.

“Em nenhum jogo entramos em casa buscando empate, estamos sempre buscando vencer. Mas hoje a bola não quis entrar. Conseguimos só um ponto, é claro que empatar em casa não é um bom resultado, mas foi contra o Corinthians, que vinha vencendo fora de casa. Pelo menos não deixamos eles abrirem diferença e demonstramos nossa força, em nenhum momento deixamos de atacar”, disse o técnico coxa-branca em entrevista coletiva.



Segundo Pachequinho, os donos da casa foram superiores ao rival no duelo, que ele classificou como “intenso” e “muito tático”. “Quando conseguimos a posse de bola criamos oportunidades. Tivemos uma postura ofensiva, agredimos a equipe do Corinthians e lamentamos os detalhezinhos, porque criamos boas chances. Mas o comportamento da equipe foi muito bom, mesmo com algumas alterações não recuamos a equipe. Esperamos ter mais sorte no próximo jogo, especialmente no tocando às finalizações, porque nós estamos criando”, afirmou.



Para o próximo duelo, contra o Grêmio, o treinador promete manter a mesma postura da equipe e partir em busca da vitória, imponso seu estilo de jogo. “O nosso foco é sempre no próximo jogo. Temos tirar proveito de muitas coisas importantes e manter essa mentalidade forte, de sempre buscar a vitória. Temos que pensar alto, mas sempre com os pés no chão”, finalizou.