Polícia Civil apreende mais de 600 quilos de maconha no Oeste

Drogas estavam em caminhão que trafegava pela BR-277 (foto: Reprodução)

Mais de 600 quilos de maconha foram apreendidos durante uma operação realizada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Paraná. O caminhão, um Ford Cargo branco, que transportava a droga, foi abordado na BR-277, no município Santa Terezinha do Itaipu (região Oeste). O condutor do veículo, um homem de 28 anos, foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e preso em flagrante no local.