Uma jovem russa "xavecou" ontem um repórter da FOX Sports durante uma transmissão ao vivo em Moscou, Rússia. O repórter era o mexicano Rubén Rodríguez, que está na Rússia acompanhando a seleção seu país durante a Copa das Confederações. Enquanto ele e um colega faziam um link ao vivo fora do estádio, a mulher se aproximou, elogiou a beleza de Rodríguez e perguntou de onde ele era. Ao ouvir que era mexicano, respondeu em espanhol: "¡Ow, qué buen macho!", enquanto o olhava de cima a baixo. No estúdio, os colegas de emissora se divertiam com a situação. A cena foi bastante comentada nas redes sociais.

Tatá Werneck faz piada sobre tatuagem de seu rosto feita em fã

A atriz Tatá Werneck postou, em seu perfil no Instagram, a foto de uma tatuagem de seu rosto. O trabalho realizado na pele de um fã da comediante é do recifense Agne Alves, especialista em realismo. Ao tomar conhecimento do feito, Tatá não perdeu a oportunidade de fazer piada. "Favor entrar em contato comigo. Eu também entrarei em contato com um cirurgião. P.S: entra em contato mesmo", brincou ela.

"Linda homenagem", "Te amo, Tatá, mas essa loucura não tenho coragem de fazer, não" e "Que trem feio" foram alguns dos comentários dos seguidores da humorista. A imagem teve mais de 100 mil curtidas.

Carros 3 desbanca Mulher-Maravilha nas bilheterias

A animação Carros 3 estreou nos Estados Unidos entre 16 e 18 de junho e tirou o primeiro lugar de Mulher-Maravilha, que vinha de dois fins de semana no topo da bilheteria norte-americana. A continuação da Pixar fez US$ 53,5 milhões, contra US$ 40,7 milhões do filme da heroína da DC Comics. Mulher-Maravilha caiu 30% em relação ao fim de semana anterior, e agora soma US$ 274,6 milhões nos EUA. Carros 3 chega ao Brasil em 13 de julho. O top 5 das bilheterias no fim de semana ainda teve a cinebiografia do rapper Tupac Shakur, All Eyez on Me (US$ 27 milhões), A Múmia (US$ 13,9 milhões) e 47 Meters Down (US$ 11 milhões).

Zeca Pagodinho é criticado após participação no Altas Horas

O sambista Zeca Pagodinho polemizou no programa "Altas Horas", da Globo, neste na noite deste sábado, e acabou sendo muito criticado nas redes sociais. Tudo começou quando um jovem que estava na plateia repetiu uma pergunta feita décadas antes no extingo programa "Jô Soares Onze e Meia", no SBT: "qual é a diferença entre o samba, o partido-alto e o pagode?" Há 20 anos, o músico se atrapalhou todo ao tentar responder o questionamento. Desta vez, foi mais duro na resposta. "Que pergunta antiga. Olha, que tipo de samba você está falando? Tem samba-enredo, samba de partido-alto, samba de roda...", disse o cantor. O jovem, então, insistiu no questionamento, pedindo uma explicação sobre as diferenças entre cada um dos "tipos" de samba. A resposta foi: "A diferença é que você tem que fazer o samba, né? Você vai cantar um partido-alto e não [será] a mesma coisa que o samba-enredo." Ainda não satisfeito, o jovem repetiu então a pergunta sobre qual seria a diferença entre o partido-alto e o samba enredo. Zeca respondeu então que o rapaz deveria ir "na avenida que você vai ver o samba-enredo, vai para o morro que você verá o partido-alto e vai para o pagode que você verá o samba de roda", emendando em seguida que não seria ele quem ensinaria isso ao jovem. Nas redes sociais, tanto o cantor foi criticado, por sua falta de jogo de cintura, como o jovem, pela tentativa de criar uma saia-justa.

Após internação, Eliana comemora volta 'às coisas simples da vida'

Depois de ficar internada por mais de 20 dias, Eliana pode, finalmente, respirar aliviada. Grávida pela segunda vez, a apresentadora do SBT precisou ser hospitalizada por causa de um descolamento da placenta, que colocaria a vida do bebê em risco. Por isso, ficou afastada de suas tarefas cotidianas. Ontem, a apresentadora, que descansa na casa da mãe, postou uma foto no Instagram de roupão e sob o sol para comemorar a saída do hospital e o retorno "às coisas simples da vida".

Níver do dia

Chico Buarque, Músico brasileiro, 73 anos