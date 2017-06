Médicos alertam para perigos do uso errado de antibióticos

Os antibióticos são medicamentos específicos para infecções bacterianas, ou seja, não agem em infecções virais ou fúngicas. No entanto, muitas pessoas desconhecem a real função desse medicamento e fazem o uso indiscriminadamente. A infectologista e clínica médica da Cardio& Saúde, Maria Inez Domingues Kuchiki, explica que quando o remédio é consumido sem necessidade ou por tempo maior do que o previsto, pode aumentar o número de micro-organismos resistentes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) analisou 114 países sobre o uso de antibióticos e todas as regiões estudadas apresentaram a mesma situação preocupante: automedicação e a prescrição desnecessária desse tipo de medicamento. “Realizar um tratamento à base de antibióticos sem orientação médica é um dos principais erros dos pacientes. O uso indiscriminado e incorreto está levando ao surgimento de bactérias multirresistentes, ou seja, bactérias no qual todos ou a grande maioria de antibióticos não funciona. Essa situação prejudica a pessoa que usa errado e também toda a comunidade que fica suscetível a essas superbactérias”, expõe a infectologista.

Outra pesquisa realizada pelo governo britânico aponta que no ano de 2050 o número anual de mortes causadas por infecções resistentes pode chegar a 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar das previsões, não é recomendado que as pessoas parem de utilizar os antibióticos, basta ter consciência e utilizar as substâncias adequadamente.

Desde outubro de 2010, para comprar antibióticos nas farmácias brasileiras é necessário apresentar a receita médica, cumprindo dessa forma a medida da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com a infectologista, “Todo antibiótico só pode ser vendido com receita em duas vias, com o nome e endereço do paciente. Essa ação ajuda a evitar a automedicação. Buscar orientação médica é a principal forma de evitar prejuízo para si e para a população”.

Antibióticos

Uso errado de antibióticos

- Nem toda otite, sinusite ou amigdalite precisa de antibióticos

- Otites, amigdalites e sinusites podem ser causadas por resfriados e gripes;

- Resfriados ou gripes não são tratados com antibióticos;

- Secreção verde ou amarela no nariz, em geral, faz parte da evolução de resfriados, não significando agravamento ou necessidade de antibióticos;

- Febre é sinal de resposta de seu organismo e isoladamente não requer tratamento com antibióticos;

Uso correto do antibiótico

- Nunca use antibiótico, a não ser que exista uma infecção bacteriana

- Quando não se sabe como usar o medicamento e para que tipo de infecção ele serve, melhor não usar

- Usar somente o medicamento indicado pelo médico para a infecção que se quer tratar

- Antes de tomar, é importante ler a bula para saber quais são os riscos e reações que o antibiótico pode causar para tomar as precauções recomendadas

- Usar o medicamento apenas na dose recomendada (nem mais, nem menos). A dose depende da doença, peso e idade o doente. E sua eficácia, da tomada correta do merdicamento

- Usar o antibiótico apenas pelo período recomendado. Usar por menos tempo pode acarretar o aumento da resistência da bactéria a ser combatida

- Nunca usar antibiótico injetável, se o mesmo por via oral tem o mesmo efeito. O injetável deve ser usado apenas quando for necessário

- Se o antibiótico causar erupção na pele, comichão, dificuldade de respirar, ou qualquer outra reação, ele dever ser suspenso e nunca mais pode ser usado pelo paciente