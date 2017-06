Feriado de Corpus Christi tem saldo de 13 mortes nas rodovias paranaenses

(foto: Arquivo/PMPR)

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) divulgou às 13 horas desta segunda-feira (18/06) o balanço de acidentes de trânsito registrados nas rodovias estaduais durante o feriado de Corpus Christi. Houve redução de 28,5% nos casos de mortes em comparação com o feriado do ano passado — 5 contra 7. Por outro lado, houve aumento nos registros por radar que mostra o excesso de velocidade (34,1%), e de autuações (34,5%). A operação iniciou-se na quarta-feira (14/06) e foi encerrada no domingo (18/06). Mais cedo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou seu balanço, com oito mortes registradas ao longo do feriado. No ano passado foram 9.

Em quatro dias de operação neste ano, o BPRv registrou 120 acidentes de trânsito, com 94 pessoas feridas e cinco mortes, números inferiores ao feriado anterior de Corpus Christi, quando houve 122 acidentes, 103 feridos e sete óbitos. “Todas as nossas ações foram focadas na preservação da vida e tivemos dados positivos, como a diminuição de mais de 28% nas mortes por acidentes. A intensificação do policiamento, aliado à fiscalização com radares móveis e etilômetros, contribuiu para a redução dessas ocorrências, explicou o Comandante do BPRv, tenente-coronel Antônio Zanatta Neto.

A atuação das equipes rodoviárias ocorreu nos 56 postos do batalhão distribuídos em todas as regiões do estado e em suas respectivas rodovias, além dos trechos identificados pelo batalhão como pontos de maior incidência de acidentes e infrações de trânsito. Num comparativo entre o feriado de 2016 e o deste ano, o BPRv aumentou as operações com etilômetro para flagrar os casos de embriaguez ao volante, que subiram de 1.634 abordagens para 1.852; porém os casos de embriaguez que resultaram em prisões diminuíram em relação ao ano anterior (de sete para cinco).

PRF — A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou oito mortes durante os cinco dias de Operação Christi deste ano nas rodovias federais do Paraná. Este é o terceiro ano consecutivo em que a PRF registra queda no total de mortes ocorridas nesta operação no estado. No feriado de Corpus Christi de 2014 houve 17 mortes. Em 2015, foram 12. No ano passado, nove.

Entre a última quarta-feira (14) e domingo (18), a PRF registrou 139 acidentes e 135 pessoas feridas. No mesmo feriado de 2016, houve 159 acidentes e 117 feridos.

Os agentes da PRF flagraram 115 motoristas dirigindo embriagados, praticamente um a cada hora. Outros 695 foram multados por efetuar manobras de ultrapassagens proibidas. E 9,3 mil tiveram as imagens de suas placas captadas por radares portáteis da PRF, por transitar acima dos limites máximos de velocidade.