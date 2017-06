Estudantes da CIC passam a tarde na Assembleia Legislativa

Cerca de 30 estudantes trocaram as salas da Escola Municipal do Caic Cândido Portinari, na CIC, nesta segunda-feira (19/6), pelas dependências da Assembleia Legislativa do Paraná, no Centro Cívico. A atividade teve como objetivo apresentar o poder Legislativo Estadual para a garotada de 6º e 7º anos.

A aula de campo integra o programa Linhas do Conhecimento, iniciativa da Secretaria Municipal da Educação para que os estudantes se familiarizem com os diferentes ambientes da cidade.

“Nossos estudantes puderam ver, ouvir e perguntar pessoalmente sobre um local que, até agora, conheciam apenas pela televisão”, resumiu a professora e responsável pela iniciativa no Núcleo Regional de Ensino da CIC, Kátia da Silva.

Acompanhado por outras professoras e mediadoras da Alep, o grupo visitou os principais ambientes da casa – entre eles o plenário e o salão nobre.

Amigas do 7º ano, Beatriz Pereira Rios e Nathaly Lima contaram que querem ser deputadas. Com os demais colegas, elas foram recebidas no local antes do início da sessão e conversaram com os deputados Edson Praczyk e Rubens Recalcatti.

No salão nobre, admiraram obras de pintores como Lange de Morretes e conversaram com o deputado Tercilio Turini, que se atrasou para a sessão especialmente para atender os estudantes. Depois, subiram até as galerias, onde puderam ouvir parte do discurso dos deputados Tadeu Veneri e Requião Filho.

A programação terminou com uma passada pelo chamado plenarinho, onde acontecem as audiências públicas. Os estudantes deixaram o local com um diploma assinado pelo presidente da Casa, Ademar Traiano, em agradecimento pela visita, e exemplares da cartilha Guia do Cidadão, que aborda os temas política, cidadania e democracia.