Grupo reúne mulheres para falar do “plano B” na carreira

Grupo Conversas entre Mulheres discute os desafios de quem deixou a zona de conforto para se reinventar (foto: Divulgação)

Elas tinham carreiras bem- sucedidas, mas em determinado momento sentiram a necessidade de se reinventar, de bucar algo diferente para poderem se sentir vivas.

E foi essa inquietação que uniu Andréa Xavier, Gabriela Paiva, Izabella Brain, Martine Jadoul e Renata Vidal, criadoras do Conversas Entre Mulheres, grupo que reúne periodicamente outras mulheres para momentos de troca de experiências, entretenimento e muito conteúdo.

A ideia é promover bate-papos criativos e produtivos tendo sempre como ponto de partida um assunto de domínio de uma integrante: coaching e PNL (Martine), consultoria de marketing digital (Gabriela), gastronomia (Renata) ou consultoria de estilo e imagem (Andréa e Izabella).

Os encontros são itinerantes, realizados com inscrição prévia e duram entre 3 a 4 horas.

Todas as conversas entre as participantes têm cardápio personalizado que levam a assinatura de Renata, que faz questão de finalizar o prato na frente das convidadas.

Jornalista de formação, a chef já realizava encontros no formato de bate-papo com aula de culinária, e a partir de uma conversa com Martine e Izabella, surgiu a ideia do Conversas Entre Mulheres.

Ideia é resgatar valores femininos

Ao longo de um ano e meio de existência, o grupo Conversas entre Mulheres cativou dezenas de mulheres. Com uma proposta de oferecer conteúdo com descontração, sempre por meio de uma atitude acolhedora, resgatando os valores e interesses femininos.

O mote de “escolhas conscientes para resultados espetaculares”, o grupo tem encontrado fiéis seguidoras. “São momentos íntimos, de partilhar, de tomar fôlego e olhar para outras histórias. Muitas mulheres nos abraçam ao final e agradecem, pois saem alimentadas de algo impalpável”, diz Izabella Brain, que deixou para trás uma carreira de 20 anos como advogada.

Izabella, que hoje é sócia de Andréa — que também trocou o mundo do Direito por uma nova carreira —, na empresa de consultoria de estilo e imagem Maria Cheia de Estilo, conta que a mudança começou em uma jornada de autodescobrimento realizada em Florianópolis.

“Quando passei a mexer na parte feminina, entendi que o mundo árduo, masculino e competitivo não tinha a ver com os meus valores”, diz.

Algo semelhante aconteceu com a advogada Martine Jadoul, que foi sócia de Izabella num escritório de advocacia, mas em dado momento se redescobriu como coach.

Para Martine, assim como ela, muitas mulheres passam anos travestidas de algo que não faz sentido para elas. “Por isso nosso propósito é acolher a todas e mostrar que há lugar no mundo para que elas sejam exatamente como são. Desenvolvemos uma profunda curiosidade pela diferença”, comenta.

Gabriela Paiva saiu do marketing corporativo para o marketing digital, em busca de um maior equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional. Ela revela que a maternidade foi fundamental para a mudança também na vida profissional.

“Me transformei com a maternidade, senti uma grande necessidade de buscar um novo sentido para a minha vida”, complementa Gabriela. Hoje ela comanda o próprio negócio e, principalmente, o horário de trabalho.

Além do sentimento de pertencimento e o cultivo da autoestima feminina, o projeto Conversas entre Mulheres tem como propósito levar informação de qualidade para que as participantes possam usar em suas vidas pessoais e profissionais. “Um dos nossos valores é fazer a roda da fortuna girar. Todas as informações são compartilhadas. Quanto mais a gente oferece, mais a gente recebe”, afirma Martine.

Serviço:

O que: Conversa entre mulheres.

Quando: dias 24, às 14h30, e 25, às 13h30, de junho.

Onde: Mercado da Vila Getúlio - Vila Getúlio, Av. Getúlio Vargas, 937

Quanto: evento gratuito

Mais informações no site www.conversacommulheres.com.br