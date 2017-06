Curitiba terá a 1ª Pedalada pela despoluição do Rio Belém no domingo

(foto: Valquir Aureliano/Arquivo Bem Paraná)

A campanha “+Vida no Rio Belém” promoverá, no próximo dia 25 de junho (domingo), uma grande pedalada pelas ruas de Curitiba pedindo a despoluição do Rio Belém. Com o lema “Você quer ver o Rio Belém com vida?”, o deputado estadual Rasca Rodrigues (PV) e o vereador Goura (PDT), que organizam a atividade, pretendem reunir cicloativistas, lideranças comunitárias, religiosas, políticas e da sociedade em geral como forma de mostrar que à população não aguenta ver o rio morto.

A concentração será a partir das 9h, no Jardim de Sofia, em frente ao Palácio das Araucárias, no Centro Cívico, ao lado das margens do Rio Belém. Serão ao todo 18 quilômetros até o Parque Náutico do Iguaçu, com duas paradas de observação no caminho: uma no encontro do Rio Belém com o Rio Ivo, perto do estádio da Vila Capanema e outro no início da Rua Canal Belém, no bairro Guabirotuba, passando a Linha Verde.

“Separamos em dois trechos. O primeiro dá sete quilômetros e meio até o início da Rua Canal Belém. Quem for participar pode optar por concluir o primeiro trecho ou, se tiver mais condição física, ir até o Parque Náutico. O importante é mostrar sua indignação com a situação que o rio se encontre”, explica Rasca, que coordena a campanha.

"É uma forma de chamar a atenção para as questões dos rios urbanos. Não é possível conviver, hoje em dia, com rios mortos e desrespeito ao meio ambiente", avalia Goura.

No primeiro trecho, os participantes passarão pela Avenida Cândido de Abreu, Passeio Público, Rua Tibagi, Rua João Negrão – sempre próximo ao leito do rio, que neste ponto é enterrado – finalizando com um contorno no estádio Vila Capanema e a Rua Iapó, no Prado Velho. Já o segundo trecho começa no encontro da Rua Canal Belém com a Avenida Salgado Filho, a partir daí, o trecho é reto e sempre ao lado do rio, finalizando com uma conversão na Rua Drº Bley Zornig para acessar a Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Boqueirão, chegando ao Parque Náutico.

Campanha

Criada no Dia do Rio (24 de novembro) do ano passado, a campanha “+Vida no Rio Belém” já realizou diversas ações em prol da revitalização dos 21 km do rio. Ainda em 2016, foram promovidas várias blitz de conscientização com a entrega de 30 mil cartilhas para os moradores e comerciantes da Bacia do Rio Belém, que compreende 37 bairros da capital.

Em 2017, no âmbito da campanha, foi realizada uma grande audiência pública na Câmara Municipal de Curitiba para debater o assunto. Desde então, diversas parcerias foram feitas com Rotarys Clubs, entidades religiosas, escolas, entre outros, para o desenvolvimento de ações pontuais para despoluição do rio.

SERVIÇO:

1ª Pedalada pela despoluição do Rio Belém

DATA: Dia 25 de junho (domingo)

HORÁRIO: A partir das 9h

LOCAL: Jardim de Sofia, Centro Cívico

ENDEREÇO: R. Conselheiro Raul Viana, S/N, em frente ao Palácio das Araucárias

MAIS INFORMAÇÕES: 41 3350-4056 ou 3350-4640