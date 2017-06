Anvisa estuda liberar a venda e aplicação de vacinas em farmácias

Uma nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estuda uma medida que poderá autorizar que farmácias vendam e apliquem vacinas. Atualmente, apenas as clínicas de vacinação, que têm um médico como responsável técnico, podem oferecer o serviço foram do sistema público de saúde.

As entidades favoráveis a essa resolução afirmam que com essa medida a população teria maior acesso às vacinas. Já os médicos dizem que tal medida poderá reduzir as exigências aplicadas ao serviço de vacinação.