Novidades em Miami

Fachada do Collins Plaza (foto: Divulgação)

Bal Harbour Shops, empresa familiar e o primeiro centro de compras de luxo da Flórida, anuncia planejamento com melhoria abrangente. Com a expansão, o centro comercial ao ar livre, que fica em frente ao Oceano Atlântico, e tem um legado de sucesso por 50 anos, se mantém como referência através de notáveis grifes e opções com restaurantes de alta gastronomia.

“Como um negócio, e como uma família, sempre queremos oferecer o melhor em lojas e restaurantes, por isso essas modernizações também estão sendo feitas com a intenção de beneficiar a comunidade e os visitantes do destino Bal Harbour” disse Matthew Whitman Lazenby, Presidente e CEO da Whitman Family Development, que desenvolveu, possui e opera Bal Harbour Shops.

O plano de valorização de US$ 400 milhões vai agregar um novo espaço ao shopping, quase dobrando o seu tamanho atual. Com a renovação, a loja Barneys New York, especializada em acessórios, bolsas, sapatos e roupas de grife, será inaugurada, tornando-se uma das âncoras do shopping, e além disso, novas opções gastronômicas que ficarão por conta da Freds at Barneys.

O plano de aprimoramento das lojas se baseará em um investimento comunitário, fornecendo mais de US$ 100 milhões em benefícios públicos, incluindo: milhões de dólares para um novo parque comunitário à beira-mar; melhorias na infraestrutura na Villa de Bal Harbour; e milhões de dólares em novas receitas fiscais anuais que irão beneficiar economicamente o destino nos próximos anos.