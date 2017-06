Arraiá da Paz neste sábado

A noite de São João da Comunidade Católica Shalom, em Curitiba, vai ser de festa com o Arraiá da Paz. A festa acontece no sábado, partir de 17 horas no Colégio Sesi Boqueirão. A festa vai até as 22 horas. Baile sertanejo, comidas típicas, quadrilhas brincadeiras e touro mecânico são algumas das atrações. A entrada custa apenas 1kg de alimento não-perecível. O Arraiá da Paz é uma realização da Comunidade Católica Shalom em mais de 80 cidades do Brasil.