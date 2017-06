Record escolhe primeiros nomes para o elenco de Apocalipse

A Band estreia hoje, às 22h30, o reality de namoros À Primeira Vista, com apresentação de Luigi Baricelli (foto: Kelly Fuzaro/Divulgação)

No momento em que existem questionamentos, até mesmo dentro da própria Record, sobre o futuro das novelas religiosas, e de até quando elas irão continuar respondendo a expectativa e investimentos que são feitos, Apocalipse vem aí como substituta de O Rico e Lázaro, atualmente em cartaz. O temor é de um esgotamento na fórmula e de um cansaço já em evolução. Mesmo com resultados ainda bem interessantes, eles estão longe de repetir o que Os Dez Mandamentos, como novidade, veio representar. Alternar com tramas contemporâneas é a proposta que, para o futuro, alguns começam a defender. Discussão em curso, a autora Vivian de Oliveira já está bem adiantada nos capítulos de Apocalipse, prevista para estrear em meados de novembro. Assim como começam a ganhar ritmo os trabalhos de pré-produção, inclusive com a definição de vários nomes para o seu elenco, casos de Thais Melchior, Fernando Pavão, Rafael Sardão, Guilherme Winter, Sérgio Marone e Sidney Sampaio. As gravações começam em agosto.

Também tem isso

Já de algum tempo, com o objetivo de criar nova linha de comunicação com o público, vários programas passaram a inserir tweets durante suas exibições. Cara a tapa, porque não se pode exigir educação e bom comportamento de ninguém.

Correndo risco

Todo e qualquer programa que se propõe a isso, tem sempre um pessoal encarregado de filtrar aquilo que não pode ir ao ar. Palavrões e uso de duplo sentido, principalmente. Um controle de qualidade que não funcionou em recente exibição do Programa do Porchat, deixando veicular que só artista decadente passava por lá. E isto, em close, no convidado. Bem desagradável.

Dupla do mal

Como já informado, será de Bruna Marquezine a principal vilã feminina da próxima novela das sete, Deus Salve o Rei, do Daniel Adjafre. Do lado masculino, esta função será destinada ao ator português Ricardo Pereira. Estreia em janeiro.

A que ponto chegamos

O momento atual, com delações, prisões, ilações e outros que tais, já mexeu de maneira bem importante com o mercado artístico. Especialmente entre aqueles mais afeitos a atender convites para eventos, palestras ou demais solenidades do tipo.

Pé atrás

Hoje, de maneira bem cuidadosa, todos os convidados, mesmo para presenças Vips e apresentações comerciais, procuram antes saber se haverá ou não participação de políticos ou quaisquer outras autoridades. Uma preocupação que, diante de tantos e lamentáveis fatos, tem toda razão de existir e ser levada em conta.

Tabelinha

Estão cada dia mais estreitas as relações da Globosat com a Fox e da Fox com a Globosat, pelo menos no campo esportivo. Os seus canais têm dividido harmoniosamente a cobertura da Libertadores, Sul Americana e Copa do Brasil. O pensamento, em vez de ter torneios exclusivos, é ter datas exclusivas nos torneios.

Sempre bem

Mesmo com as queixas do horário e da abertura de tantos intervalos comerciais, deve-se reconhecer que a Band continua muito bem com o MasterChef. É o grande produto da casa, a cada edição mais afinado e melhor produzido. Os ingredientes necessários para segurar a atenção do público são utilizados na medida.

Claquete

Em férias no Barcelona e como sua segunda experiência na tela, Neymar atendeu chamado do Tom Cavalcante e vai fazer uma participação especial no filme Os Parças, que já está em avançado estágio de produção em São Paulo. A primeira foi em Triplo X: Reativado, do Vin Diesel.

Quase mania

As exceções, por serem tão raras nos tempos atuais, passam a chamar mais atenção. A maioria das novelas, quase que como obrigatoriedade, tem observado passagens de tempo. O Outro Lado do Paraíso, do Walcyr Carrasco, por exemplo, será mais uma.

Troca de figurino

Assim que assumir de vez o perfil Bibi Perigosa, em A Força do Querer, a mudança na personagem da Juliana Paes será em todas as direções. Com dinheiro, o da venda das drogas, sobrando, ela vai mudar o penteado e sempre aparecer com as roupas mais elegantes da novela.

Bate-rebate

 Os atores Luis Miranda e Gigante Léo gravaram participação na nova temporada da Escolinha, contracenando com o Zé Bonitinho(Mateus Solano).

 Renata Alves entrou em férias no Hoje em Dia, da Record, e só volta no começo de julho. Primeira parada: Las Vegas. Na volta dela será a vez do César Filho.

 Wagner Moura participa nesta sexta do evento Diálogos Contemporâneos, no SENAC, da Lapa, em São Paulo, falando da sua trajetória profissional, pessoal e política.

 Dia 30, o canal Discovery Turbo vai exibir os dois últimos episódios da segunda temporada da BattleBots. Competição mundial de robôs de combate, exibida inicialmente, em 2016, na americana ABC.

 O FOX Premium vai estrear domingo, mesmo dia que nos Estados Unidos, a quarta temporada da série criminal Power. Onze da noite.

 Comemorando 10 anos de carreira, Maurício Meirelles iniciou ontem, por Portugal, uma temporada de oito shows na Europa. E assim vai até 2 de julho, também em Inglaterra, Irlanda e Holanda, com o stand up Perdendo Amigos.

 O TV Z, do Multishow, sábado, 10 da manhã, vai relembrar alguns dos principais sucessos de Cristiano Araújo.

C´est fini

Ontem, sem alterar a ordem dos programas, o SBT fez ajustes de horários na sua grade.

O Fofocalizando voltou a ser apresentado a partir das 3 da tarde. Será que um dia haverá a preocupação de perguntar ao telespectador o que ele acha dessas mudanças em tão alta escala. Vira, mexe e de novo, que é bom, nada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!