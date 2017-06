Brasileira é eleita para Comissão Interamericana de Direitos Humanos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Flavia Piovesan foi eleita nesta quarta-feira (21) membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), para um mandato de quatro anos (2018-2021). A eleição foi realizada durante a 47ª Assembleia Geral da OEA (Organização dos Estados Americanos), em Cancun, no México. A CIDH é composta por sete membros e tem sede em Washington, DC. Seis países (Brasil, Argentina, Chile, EUA, México e Uruguai) apresentaram candidatos para as três vagas em disputa. Flavia Piovesan é atualmente Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Além disso, é professora da PUC-SP, procuradora do Estado de São Paulo, e vem atuando em questões de direitos humanos em Organismos Internacionais, como a ONU e a OEA. Além de Piovesan, foram eleitos Joel Hernandez e Antonia Urrejola, apresentados pelo México e pelo Chile, respectivamente. Em nora, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que "o resultado da eleição traduz e confirma o continuado compromisso do Brasil com a promoção e a proteção dos direitos humanos no âmbito do sistema interamericano e reflete o reconhecimento internacional da contribuição positiva e constante do Brasil para os trabalhos da OEA e, em particular, da CIDH, desde sua criação em 1960".