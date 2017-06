Motorista é arremessado de ponte em acidente em rodovia em São Bernardo

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista morreu após ser arremessado de uma ponte na rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), por volta das 19h30 desta quarta-feira (21). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o carro da vítima sofreu uma pane no km 53 da via, na pista sentido São Paulo, e ele desceu para verificar o problema. O motorista que vinha atrás não conseguiu frear e acabou atingindo o motorista. Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada de uma altura de aproximadamente 150 metros, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Ele morreu no local. Uma testemunha que passava pelo local no momento do acidente acionou os bombeiros. Eles conseguiram resgatar o corpo do motorista com o uso de rapel, por volta das 23h30. O nome da vítima não foi divulgado. O caso foi registrado no 3º DP de São Bernardo do Campo, onde o outro motorista envolvido no acidente compareceu para prestar depoimento.