Caio beija Bibi em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ruy questiona Caio se Eugênio está tendo um caso. Caio afirma a Ruy que Cibele pode prejudicá-lo. Nonato conta para Bigão o que descobriu sobre Silvana. Bibi garante que ajudará Rubinho, e Aurora se preocupa. Eugênio se desentende com Joyce. Caio conversa com Jeiza sobre seu depoimento contra Rubinho. Nonato confessa a Biga sua compaixão por Silvana. Bibi confronta Jeiza, que se irrita com Caio. Ivana apoia Cláudio em sua recuperação. Joyce desabafa com Zu. Bibi culpa Jeiza pela manutenção da prisão de Rubinho. Jeiza comemora mais um desafio de luta no MMA. Caio beija Bibi.