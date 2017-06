Greca e vereador trocam acusações

A reunião de ontem terminou contra troca de acusações entre o prefeito Rafael Greca (PMN) e o vereador Professor Euler (PSD). O bate-boca ocorreu quando Greca foi questionado sobre as acusações de Euler, que em um texto publicado nas redes sociais afirmou que integrantes da administração municipal teriam oferecido a ele cargos e obras em troca do voto favorável ao pacote de ajuste fiscal.

“Se for verdade (que ele fez essas acusações) ele vai ser processado. Porque na verdade quando ele me visitou ele quis vender um plano de educação da irmã dele. A minha mulher ouviu e o secretário de Governo também”, respondeu o prefeito.

“É mentira. Apresentamos sim um plano, um sistema de aprendizado. Em momento algum falou-se em venda”, reagiu o vereador, que reafirmou as acusações. “Foi-me oferecido sim. ‘Professor, venha para o meu lado, aprove o pacote, e nós liberamos obras para você. Eu não preciso de obras, preciso da minha dignidade”. “, afirmou Euler.