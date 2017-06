Diversão garantida

As belíssima Nathany Cavalli e Maitê Binotto curtindo noite de gastronomia no +55

Neste sábdo, o Soviet Bar recebe a grande final da nona temporada do reality show de competição de drag queens, RuPaul’s Drag Race. Terá, além de drinks temáticos, DJs, transmissão ao vivo em telão.



Pergunta que não ousa calar?

Conseguirá Rafael Greca terminar seu mandato com tanta falta de competência administrativa e seguidos escândalos em seu mandato? Dizem que o pior ainda está por vir.

Bares de bairro

Curitiba está seguindo a tendência de grandes cidades. Já são vários e ótimos bares e restaurantes fora do circuito tradicional.

Além do fantástico Dom Capone, na CIC, Armazém do Alemão, no Boqueirão, outros que valem uma visita: Califa Bar, no Boa Vista e o Bar do Pedro, na Vila Oficinas. Ficam as dicas!

Sexta, tem o delicioso show da Roberto & Carlos Band, no Jokers.

Sexta, tem a tradicional Festa Junina do Colarinho Bar.

Sexta, tem show da banda Dona Meg, no Ayres Rock Bar.

Sexta e sábado, tem show com a incrível cantora baiana, Virgínia Rodrigues, na Caixa Cultural.

Sábado, tem Arraiá no Shopping Estação.

Sábado, tem Festa Junina no Gards Rooftop, Pátio Batel.

Sábado e domingo, tem a Festa Junina do Santa Mônica Clube de Campo.

No mais, uma ótima semana a todos e que a vida continue nos tratando com muito carinho.