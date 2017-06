'Fargo' acerta, mas termina sem fechar todas as tramas

(foto: Reprodução)

SÓ PODE SER REPRODUZIDA NA ÍNTEGRA E COM ASSINATURA TETÉ RIBEIRO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -Se esta tiver sido mesmo a última temporada da série "Fargo", dá para dizer sem medo de errar que foi uma das melhores criações recentes da TV. Está lá em cima na lista, ao lado de veteranas como "Sopranos", "The Wire" e "Breaking Bad".

O episódio final da terceira temporada, que foi ao ar nesta última semana, se chama "Somebody to Love", mesmo título da canção da banda Jefferson's Airplane que toca no final do filme "Um Homem Sério" (2009), dos irmãos Coen. Os diretores são os mesmos do longa de 1996 que inspirou a série, cheia de referências a outros filmes da dupla. Mas essa é outra história, uma outra maneira de assistir ao programa de TV, para os fãs dos cineastas se divertirem descobrindo as pistas. E, como as duas primeiras temporadas de "Fargo", essa terceira teve novo elenco, nova trama, mas mesmo clima do filme que deu origem.

Com ótimos diálogos, cenas impressionantes e direção impecável, o episódio final termina exatamente do jeito que o primeiro começa: numa cena em que um funcionário do governo e um suspeito se sentam frente a frente em uma mesa numa sala vazia, cada um com uma versão diferente da mesma história. A justiça é feita de modo misterioso, e não completamente. Nem todo mundo sobrevive, nem todas as respostas são dadas. Todos os personagens centrais que continuavam vivos até aqui estão atrás de um acerto de contas. Nem todos conseguem.

Nikki Swango, a bandida que perdeu o namorado e parceiro Ray Stussy (Ewan McGregor), troca a ambição de ficar rica pela fome de vingança. Ela quer matar o homem que matou seu homem, no caso Emmit Stussy (também Ewan McGregor). Emmit Stussy, o irmão que sobrou a Ewan McGregor, finalmente se rebela contra o manipulador V.M. Varga. Sai vivo e rico da associação com o empresário bandido, mas ainda está na mira tanto de Nikki quanto da policial Gloria Burgle. Gloria, a policial incansável, finalmente se cansa e pede demissão. Explica para o filho de 13 anos que ainda não está preparada para contar tudo o que aconteceu ao avô dele, e justifica: "Há violência em se descobrir que o mundo não é como a gente imagina".

A série pula cinco anos, e o duelo final acontece em uma sala de aeroporto, onde Gloria, agora trabalhando na Homeland Security, interroga V.M. Varga. Ela tem certeza que ele será preso naquele momento. Ele tem certeza que será solto. E quando isso acontecer, ele diz, "você saberá seu lugar no mundo". Mas o público não terá essa resposta.

FARGO ELENCO Ewan McGregor e Nikki Swango

PRODUÇÃO irmãos Coen

AVALIAÇÃO Ótimo