Com estreia de Éverton Ribeiro, Flamengo tenta confirmar recuperação contra o Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo tem uma prova definitiva para confirmar a boa fase no Campeonato Brasileiro. O time carioca enfrenta o Bahia neste domingo (25), às 16h, na Arena Fonte Nova, com a possibilidade de terminar a décima rodada na zona de classificação para a Libertadores. Com apenas uma derrota na competição, o Flamengo aparentemente deixou para trás sua fase turbulenta e que colocou o cargo do técnico Zé Ricardo em xeque. Nas últimas partidas, duas vitórias e dois empates recolocaram a equipe rubro-negra na parte de cima da tabela devolveram a confiança ao torcedor. A prova de que a maré virou para o lado do Flamengo foi a goleada sobre a Chapecoense por 5 a 1, na Ilha do Urubu, nesta quinta-feira (22). Mas diante do Bahia, o time rubro-negro precisa confirmar o bom momento para se aproximar aos poucos dos líderes. Para encarar o Bahia, o Flamengo terá a estreia do meia Éverton Ribeiro. Ele vai ocupar o lugar de Everton, que está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Zé Ricardo pode promover outra mudança no setor ofensivo, com a entrada de Vinícius Jr. no lugar do colombiano Berrío. A defesa do Flamengo também estará modificada para o confronto. Juan é outro suspenso e cederá seu lugar ao recém-contratado Rhodolfo. Como Réver sentiu uma lesão muscular e não tem escalação assegurada, a zaga pode ser completada por Rafael Vaz. No Bahia, a situação não é boa. A equipe tricolor só ganhou um ponto nas últimas quatro partidas e vem de derrotas por 4 a 2 para o Palmeiras e 3 a 0 para o Corinthians. Com isso, despencou na tabela e corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. O único desfalque certo do Bahia é o volante Renê Júnior, que foi expulso diante do Corinthians. Juninho e Matheus Sales são as opções do técnico Jorginho para reforçar a marcação no setor. BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Rodrigo Becão, Matheus Reis; Matheus Sales (Juninho), Feijão, Régis, Allione, Zé Rafael; Edigar Junio. T.: Jorginho FLAMENGO Thiago; Rodinei, Rhodolfo, Réver (Rafael Vaz), Trauco; Márcio Araújo, William Arão, Diego, Éverton Ribeiro; Berrío (Vinícius Jr.), Guerrero. T.: Zé Ricardo Estádio: Fonte Nova, em Salvador (BA) Horário: 16h deste domingo Juiz: Igor Junio Benevenuto (MG)