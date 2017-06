Sorteio da Lotofácil e da Lotomania não tem acertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.528 da Lotofácil. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 4.800.000,00. Os números sorteados nesta sexta-feira (23), em Campina Grande (PB), foram: 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 24 e 25. Confira o rateio oficial: 15 acertos - Não houve acertador! 14 acertos - 246 apostas ganhadoras, R$ 2.356,61 13 acertos - 10465 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 147891 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 856773 apostas ganhadoras, R$ 4,00 LOTOMANIA Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.773 da Lotomania. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 2 milhões. Os números sorteados nesta sexta-feira (23), em São Paulo, foram: 00, 03, 10, 13, 19, 20, 27, 31, 33, 41, 46, 48, 58, 59, 68, 76, 79, 83, 86 e 90. Confira o rateio oficial: 20 acertos - Não houve acertador! 19 acertos - 9 apostas ganhadoras, R$ 25.633,98 18 acertos - 95 apostas ganhadoras, R$ 1.517,80 17 acertos - 857 apostas ganhadoras, R$ 168,25 16 acertos - 5332 apostas ganhadoras, R$ 27,04 15 acertos - 23272 apostas ganhadoras, R$ 6,19 0 acertos - Não houve acertador!