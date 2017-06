Federação nega pressão e diz que respeita liminar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Paulista afirma que os clubes não escalam jogadores com mais de 23 anos por decisão própria e que a entidade respeita a liminar que autoriza a utilização dos atletas. "Caso algum clube quisesse fazê-lo, bastaria solicitar à FPF. Como acontece em qualquer competição do mundo, os atletas não inscritos não podem ser relacionados para as partidas --caso dos dois atletas citados. E cabe aos clubes registrar e inscrever seus atletas", diz a nota enviada pela entidade. A entidade que comanda o futebol paulista afirma que a pressão sobre os clubes "não faz parte da gestão da FPF" e que defende o interesse dos jogadores "por meio do seu vice-presidente de integração com atletas, o tetracampeão Mauro Silva." A Federação também acusa o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo de promover ações midiáticas. Foi a entidade classista que entrou com processo pedindo a liberação dos jogadores de qualquer idade na 2ª divisão. Segundo a FPF, o regulamento do torneio foi decidido pelos clubes.