Metroviários ocupam estação Capão Redondo contra terceirização

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de metroviários ocupou a estação Capão Redondo da Linha 5 - Lilás do Metrô na madrugada deste sábado (24), para resistir à terceirização da bilheteria. Eles fizeram uma vigília e, com o início da operação, às 4h, impediram o funcionamento terceirizado da venda de bilhetes. Segundo o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, cem pessoas participam da manifestação. "Vamos continuar aqui e essa bilheteria só vai funcionar se entrar metroviário", disse um dos sindicalistas presentes na manifestação. Vídeo divulgado pelo sindicato nas redes sociais mostra que as pessoas sem bilhete estão sendo liberadas nas catracas da estação. Faixas dizendo "não à privatização" foram estendidas na estação. Além disso, vários metroviários usam adesivos "Fora Temer" colados nas roupas. Neste sábado, à tarde, a partir das 14h, os metroviários farão outro protesto na estação Capão Redondo. O ato terá apresentações artísticas.