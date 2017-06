Após ciberataque, parlamentares do Reino Unido ficam sem acesso a e-mail

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Parlamento britânico foi atingido neste sábado (24) por um ciberataque que, segundo os meios de comunicação do Reino Unido, deixou alguns parlamentares sem acesso às suas contas de e-mail. "Nesta manhã descobrimos atividade estranha e evidência de uma tentativa de ciberataque em nossa rede de computadores", disseram em nota autoridades da Câmara baixa do Parlamento. Segundo o documento, os hackers estavam promovendo um ataque "continuado e firme" em contas parlamentares para tentar descobrir senhas fracas. O ministro do Comércio Interno, Liam Fox, afirmou que o ciberataque "não é uma surpresa" e deve servir de alerta a pessoas do país sobre a atividade de hackers. Em maio, um ciberataque global afetou milhares de computadores em ao menos 150 países. Com um vírus do tipo hansomware, os hackers conseguiram bloquear arquivos dos usuários e exigir o pagamento de uma quantia em bitcoins, a moeda virtual, difícil de rastrear, para recuperar o acesso. O sistema de saúde britânico foi atingido no episódio, provocando transtornos em atendimentos.