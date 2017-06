SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Fábio Assunção, 45, admitiu que errou e pediu desculpas no final da tarde deste sábado (24) depois de ser liberado pela polícia em São João de Arcoverde, no sertão pernambucano. Assunção tinha sido preso em flagrante após uma confusão com policiais militares. "Lamento muitíssimo o ocorrido em Arcoverde. Infelizmente aconteceu uma briga. Errei ao me exceder", escreveu o ator, em sua conta no Facebook. Fábio estava em Arcoverde para o lançamento do documentário "Eu sonho para você ver", dirigido por ele e pela cineasta e namorada Pally Siqueira, que trata da tradição do samba de coco no sertão de Pernambuco. Além de confirmar a briga, o ator afirmou que não estava drogado e que pediu exames para comprovar. "Não fiz uso de nenhuma droga ilícita -o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito. Serei responsável pelos danos causados." A Polícia Militar de Pernambuco informou ter sido acionada por duas jovens, que afirmaram estar sendo ameaçadas pelo ator, na própria festa. Os policiais tentaram levá-lo à delegacia para esclarecer os fatos, mas Assunção ficou agressivo e se negou a entrar na viatura. O ator acabou algemado e, na discussão, quebrou o vidro traseiro do carro policial. Após audiência de custódia, Assunção foi liberado depois de pagar uma fiança de dez salários mínimos -cerca de R$ 9.370. Ele deixou o local por uma área restrita para evitar a imprensa e seguiu direto para o carro de um advogado que o defendeu no caso. Fábio estava acompanhado da namorada Pally Siqueira e foi ela quem buscou o valor estipulado pelo juiz Thiago Pacheco Cavalcanti -minutos antes da liberação do ator após o pagamento. Em depoimento, Assunção afirmou que foi agredido por populares em um bar e devido aos ferimentos foi levado para o Hospital Memorial Arcoverde. Devido ao tumulto causado no hospital a polícia foi acionada e ele não atendeu a ordem de prisão. Em seguida, o ator teria desacatado policiais e resistido a prisão. Acabou sendo também acusado de quebrar com as mãos o vidro da mala do carro da polícia. O galã da Globo foi acusado dos crimes de dano ao patrimônio público, desacato, desobediência e resistência. Agora, o processo vai correr em segredo de Justiça. EU SOU FÁBIO ASSUNÇÃO Assunção recebeu apoio de vários artistas, como o da atriz Drica Moraes, que postou em seu Instagram uma mensagem para Assunção. Os dois contracenam juntos em "A Fórmula", comédia romântica da Globo escrita por Mauro Wilson e Marcelo Saback, que tem previsão de estreia em 6 de julho. "Fábio Assunção não precisava estar em Arcoverde. Eu sou amigo do Fábio. Eu acabei de rodar uma série para televisão com Fábio e ele é uma das pessoas mais preparadas para o convívio social que eu conheço. Pro convívio profissional, político, social. É uma pessoa que tem um olhar para qualquer ser humano ao redor dele extremamente carinhoso e humano?, diz a atriz, que na legenda descreveu: ?Eu sou Fábio Assunção?. MENSAGEM POSTADA FÁBIO ASSUNÇÃO EM SUA REDE SOCIAL: "Lamento muitíssimo o ocorrido em Arcoverde. Era uma noite de celebração. Tínhamos acabado de exibir nosso documentário filmado no sertão pernambucano no palco principal do festival de São João. Então fomos com a equipe confraternizar e a situação saiu do controle. Infelizmente aconteceu uma briga. Errei ao me exceder. Não fiz uso de nenhuma droga ilícita - o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito. Serei responsável pelos danos causados. Agora estou bem. Agradeço pelas tantas manifestações de carinho e apoio que recebi. Peço a todos sinceras desculpas. Não é fácil, mas reconhecer meus erros e procurar sempre aprender com eles é o que eu desejo."