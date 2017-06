Hamilton e Vettel têm 'briga de trânsito', e Ricciardo vence o GP do Azerbaijão

JULIANNE CESAROLI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma era em que a F-1 reprime pegas e qualquer atitude tresloucada de pilotos em nome da segurança, o GP do Azerbaijão deste domingo (25) destoou completamente. Foram várias batidas e passagens arriscadas, além de uma “briga de trânsito”, entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel após choque proposital entre os dois carros. A vitória “caiu no colo” de Daniel Ricciardo, que aproveitou o azar do então líder Hamilton e a atitude antidesportiva de Vettel, que era o 2º. Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o segundo com uma ultrapassagem na reta final sobre Lance Stroll, da Williams, o terceiro colocado. Vettel foi o quarto, com Hamilton em quinto. Com esse resultado, Vettel lidera o Mundial de Pilotos com 153 pontos, seguido por Hamilton, com 139 pontos. Bottas é o terceiro, com 11 pontos. Ricciardo é o quarto, com 92 pontos. A batida proposital de Vettel em Hamilton, na volta 21, causou punição de 10 segundos nos boxes ao alemão. A advertência tirou a chance de vitória a Vettel. Já Hamilton precisou parar para arrumar o protetor de capacete, que se deslocou. Sem Hamilton e Vettel à sua frente, Ricciardo conquistou sua primeira vitória no ano. Massa, que fazia excelente corrida de recuperação -largou em nono e chegou a ficar em terceiro-, acabou deixando a prova após problema na suspensão traseira. Os pilotos voltam para a disputa da F-1 no próximo dia 9 de julho, no GP da Aústria, que será realizado no circuito de RB-Ring, às 9h (horário de Brasília).