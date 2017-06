Contratação de crédito cresce 22,5% em 2017

Feirão da Caixa em Curitiba atraiu milhares de pessoas

A última rodada do Feirão Caixa da Casa Própria de 2017 terminou ontem com mais de 30 mil unidades novas e usadas à venda em Brasília, Curitiba e Fortaleza. “Este ano queremos suplantar o ano de 2016 com mais de 250 mil vistantes”, disse o vice-presidente de Habitação da Caixa, Nelson Antônio de Souza. O feirão é uma das formas de estimular os negócios em habitação. Neste ano, a Caixa tem previsão de aplicar R$ 3 bilhões a mais em crédito imobiliário que em 2016.

Segundo Souza, as várias medidas que foram tomadas para melhorar o crédito habitacional no país vem reforçar a retomada da economia brasileira. “No primeiro trimestre deste ano, já contratamos 22,5% a mais de crédito imobiliário, comparado ao primeiro trimestre de 2016. Isso mostra de maneira contundente que a economia está reagindo e o setor da construção civil está mostrando a importância que tem no PIB brasileiro”, disse ele.

Entre as medidas, estão o aumento do valor do limite de crédito, a cota de financiamento que chegou a 90% do valor do imóvel, as taxas de juros foram melhoradas, além das medidas facilitadoras de crédito para colocar mais famílias no Minha Casa Minha Vida. Souza disse que, em 2016, foram aplicados mais de R$ 81 bilhões em crédito imobiliário. A previsão para 2017 é de R$ 84,2 bilhões.

Feirão Curitiba — O Feirão de Curitiba recebeu milhares de pessoas da sexta-feira até ontem. O volume de negócios deve ser divulgado nos próximos dias.