Curitiba terá sol pelo menos até quinta-feira

O sol veio para ficar nesta semana em Curitiba: com ele chega o nevoeiro (foto: Foto: Josianne Ritz)

O fim de semana foi de sol e temperaturas máximas altas em todo o Paraná, inclusive em Curitiba e Região. Segundo a previsão do Instituto Simepar, o sol deve seguir firme até pelo menos quinta-feira (29), com temperaturas variando entre 9 e 23 graus e não há sinal de chuva. Mas há previsão de nevoeiros, que podem atrapalhar a vida de quem viaja de avião, já que o aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, volta e meia fecha por conta da neblina.

Segundo do Simepar, a mudança do tempo hoje fica por conta das temperaturas mais baixas no centro-sul e Região Metropolitana de Curitiba. Isso ocorre entre a madrugada e o amanhecer, por conta de um ar um pouco mais frio percorrer essas áreas do Paraná. Mas com relação a chuva, não há mudança prevista, ou seja, sem chuva para todas as regiões. Com a presença do sol, o período da tarde terá novamente temperaturas um pouco mais elevadas.

O tempo bom, de acordo com o Simepar, um sistema de alta pressão com centro sobre o oceano Atlântico mantém o tempo estável em toda a Região Sul e calor aumenta gradativamente e a tarde as temperaturas ficam agradáveis.